В Ростовской области завели дело на водителя, устроившего ДТП на угнанном авто



В Ростовской области завели дело на водителя, который устроил ДТП на угнанном автомобиле. Мужчину обвиняют в совершении преступления по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



По версии правоохранителей, предполагаемый преступник работал в одной из компаний Матвеево-Курганского района. В день происшествия он выпил и решил добраться до дома на служебном грузовике «ИЖ-2717540». Однако водитель не справился с управлением. В результате ИЖ столкнулся с другим авто.



Полицейские задержали угонщика. Они выяснили, что подозреваемый – 34-летний житель Матвеево-Курганского района. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.