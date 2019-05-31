В Ростовской области водитель пошёл на обгон и сбил пешехода: видео



Пешеход пострадал под колёсами иномарки в Ростовской области. ДТП, которое произошло 2 июня на улице Харьковской, попало на видео. Инцидент случился около 19 часов, сообщает DonDay Новочеркасск.



Водитель «Фольксваген Пассат» стал обгонять «Тайоту» справа по обочине. В этот момент вдоль дороги шёл мужчина, и автовладелец сбил его. Потерпевший упал на землю. Он попытался подняться, но, испытывая боль, так и не смог встать на ноги.



Водитель «Фольксвагена» остановился и вышел из салона. Затем он подвёз машину к пострадавшему. Очевидцы помогли ем погрузить пешехода в авто. Затем иномарка уехала.



По информации издания, автомобилист не стал сообщать о происшествии в полицию. В БСМП Новочеркасска сказали, что потерпевшего к ним не доставляли.

