Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области в столкновении грузовика и «девятки» погиб водитель

В Ростовской области в столкновении грузовика и «девятки» погиб водитель
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в результате ДТП погиб водитель ВАЗа. Авария произошла в Тарасовском районе 18 марта.

По предварительным данным, 33-летний водитель «ВАЗ-2109» не выбрал безопасный интервал движения и врезался в ехавший впереди КамАЗ.
- В результате аварии погиб водитель легковушки. Мужчина скончался на месте происшествия, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

От удара «девятку» сильно смяло. Чтобы извлечь из неё тело водителя, понадобилась помощь спасателей. К ликвидации последствий ДТП привлекались спасатели Тарасовского ПСО.

В Ростовской области в столкновении грузовика и «девятки» погиб водитель

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.