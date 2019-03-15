В Ростовской области в столкновении грузовика и «девятки» погиб водитель



На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в результате ДТП погиб водитель ВАЗа. Авария произошла в Тарасовском районе 18 марта.



По предварительным данным, 33-летний водитель «ВАЗ-2109» не выбрал безопасный интервал движения и врезался в ехавший впереди КамАЗ.

- В результате аварии погиб водитель легковушки. Мужчина скончался на месте происшествия, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



От удара «девятку» сильно смяло. Чтобы извлечь из неё тело водителя, понадобилась помощь спасателей. К ликвидации последствий ДТП привлекались спасатели Тарасовского ПСО.



