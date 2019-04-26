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В Ростовской области в лобовом столкновении двух ВАЗов один человек погиб, четверо пострадали

В Ростовской области в лобовом столкновении двух ВАЗов один человек погиб, четверо пострадали
Фото: Avto25.ru
На региональной трассе Дубовское - Заветное в Ростовской области в результате аварии погиб молодой человек, ещё четыре пострадали. Авария произошла вечером 29 апреля.

По предварительной информации, 27-летний водитель «Лады Приоры» выехал на полосу встречного движения. Там легковушка «лоб в лоб» столкнулась с «ВАЗ-2114». В результате удара «четырнадцатая» выехала на правую обочину, где опрокинулась.
- В результате аварии 28-летний водитель «ВАЗ-2114» скончался в больнице, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Кроме того, пострадали водитель «Лады Приоры» и 37-летний, 45-летний и 32-летний пассажиры «четырнадцатой».

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту ДТП начата проверка.

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