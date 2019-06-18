В Ростовской области разыскивают дезориентированная пенсионерку



В Ростовской области больше суток разыскивают 78-летнюю женщину. Лидия Олейникова пропала в Зерноградском районе. Пенсионерка не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.



Жительница станицы Мечетинской ушла из дома в переулке Шолохова днем 19 июня. Она не вернулась домой ни вечером, ни на следующий день утром.



Родственники Лидии Фёдоровны обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Юг». Добровольцы прочесывают окрестности и размещают информацию о пропавшей в социальных сетях.



В день исчезновения пенсионерка была одета в темное длинное платье с короткими рукавами с принтом в мелкий цветочек, на ногах - матерчатые домашние тапки.



На вид женщине - 78 лет, её рост - 155 сантиметров, телосложение среднее, волосы седые, глаза темные.



Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Лидии Олейниковой, просьба сообщить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.