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В Ростовской области разыскивают дезориентированная пенсионерку

В Ростовской области разыскивают дезориентированная пенсионерку
В Ростовской области больше суток разыскивают 78-летнюю женщину. Лидия Олейникова пропала в Зерноградском районе. Пенсионерка не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.

Жительница станицы Мечетинской ушла из дома в переулке Шолохова днем 19 июня. Она не вернулась домой ни вечером, ни на следующий день утром.

Родственники Лидии Фёдоровны обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Юг». Добровольцы прочесывают окрестности и размещают информацию о пропавшей в социальных сетях.

В день исчезновения пенсионерка была одета в темное длинное платье с короткими рукавами с принтом в мелкий цветочек, на ногах - матерчатые домашние тапки.

На вид женщине - 78 лет, её рост - 155 сантиметров, телосложение среднее, волосы седые, глаза темные.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Лидии Олейниковой, просьба сообщить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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