В Ростовской области разыскивают 56-летнего дезориентированного мужчину



В Ростовской области идут поиски 56-летнего мужчины. Николай Кривошлыков ушел из дома в поселке Щепкин 5 июня, и с тех пор о нем ничего не известно.



Так как мужчина может быть дезориентирован и нуждаться в медицинской помощи, его родственники забили тревогу. Они обратились за помощью в поисках к добровольцам поискового отряда «Лиза Алерт Юг».



На вид ему - 56-58 лет, рост - 165-170 сантиметров, у него полное телосложение, волосы темные короткие, с залысиной, глаза карие. В день исчезновения был одет в белую футболку с коротким рукавом, синие джинсы, светло-коричневую кепку. При себе у него была сумка.



Если вам что-либо известно о том, где может быть Николай, просьба позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.