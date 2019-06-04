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В Ростовской области разыскивают 56-летнего дезориентированного мужчину

В Ростовской области разыскивают 56-летнего дезориентированного мужчину
В Ростовской области идут поиски 56-летнего мужчины. Николай Кривошлыков ушел из дома в поселке Щепкин 5 июня, и с тех пор о нем ничего не известно.

Так как мужчина может быть дезориентирован и нуждаться в медицинской помощи, его родственники забили тревогу. Они обратились за помощью в поисках к добровольцам поискового отряда «Лиза Алерт Юг».

На вид ему - 56-58 лет, рост - 165-170 сантиметров, у него полное телосложение, волосы темные короткие, с залысиной, глаза карие. В день исчезновения был одет в белую футболку с коротким рукавом, синие джинсы, светло-коричневую кепку. При себе у него была сумка.

Если вам что-либо известно о том, где может быть Николай, просьба позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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