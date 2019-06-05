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К поискам пропавшего на Дону дезориентированного мужчины подключились автомобилисты

К поискам пропавшего на Дону дезориентированного мужчины подключились автомобилисты
В поисках пропавшего в Ростовской области мужчины теперь участвуют автомобилисты. Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт Юг» надеются найти его с помощью записей с видеорегистраторов.

Напомним, Николай Кривошлыков пропал 5 июня в поселке Щепкин Аксайского района. В тот день он вышел из садового товарищества «Содружество» и домой не вернулся. Он был одет в белую футболку с короткими рукавами, светло-коричневую кепку и синие джинсы.

Стало известно, что утром его заметили на трассе «Северный обход» в промежутке между 7:30 и 10:00. Поисковики просят откликнуться всех, кто проезжал в указанное время по маршруту Темерницкая развязка – Щепкинская развязка – СНТ «Содружество» и обратно. Возможно, Николай попал на запись регистраторов.

Отмечается, что мужчина дезориентирован и нуждается в медицинской помощи. Его поиски ведут уже более суток.

Любую информацию о местонахождении Николая Кривошлыкова просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
К поискам пропавшего на Дону дезориентированного мужчины подключились автомобилисты

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