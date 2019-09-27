В Ростове два человека пострадали в столкновении двух иномарок



В Ростове два человека получили травмы в столкновении двух иномарок. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Ленинском районе на улице Зенитчиков, 10 около 21.00.



По предварительным данным, 29-летний водитель «Киа» не уступил дорогу на перекрестке и врезался в «Хендай Солярис», за рулем которого был 38-летний водитель. В результате аварии пострадал водитель «Хендая» и его 19-летний пассажир. Медицинскую помощь им оказали на месте.



По словам очевидцев, одна из машин влетела в жилой дом. На место прибыли три скорые и пожарная машина.



– По факту происшествия проводится проверка, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



Фото: телеграм-канал «Че по Ростову?»