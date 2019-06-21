Из горящего автобуса в Ростовской области эвакуировали 72 ребенка



В Ростовской области потушили загоревшийся автобус с 72 детьми в салоне. Транспортное средство загорелось на ходу, двигаясь по трассе М-4 «Дон» около 16 часов 24 июня.



В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области рассказали, что ребята ехали из летнего лагеря в Геленджике. Они направлялись в Донецк, расположенный в донском регионе.



В какой-то момент водитель заметил, что автобус задымился. Он остановился и позвал на помощь сотрудников ГИБДД. Они эвакуировали из салона всех детей. На место прибыли пожарные, которые потушили горящий автобус. В результате ЧП никто не пострадал.

