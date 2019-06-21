Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Из горящего автобуса в Ростовской области эвакуировали 72 ребенка

Из горящего автобуса в Ростовской области эвакуировали 72 ребенка
В Ростовской области потушили загоревшийся автобус с 72 детьми в салоне. Транспортное средство загорелось на ходу, двигаясь по трассе М-4 «Дон» около 16 часов 24 июня.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области рассказали, что ребята ехали из летнего лагеря в Геленджике. Они направлялись в Донецк, расположенный в донском регионе.

В какой-то момент водитель заметил, что автобус задымился. Он остановился и позвал на помощь сотрудников ГИБДД. Они эвакуировали из салона всех детей. На место прибыли пожарные, которые потушили горящий автобус. В результате ЧП никто не пострадал.
Из горящего автобуса в Ростовской области эвакуировали 72 ребенка

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.