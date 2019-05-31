В Ростовской области подросток провалился в открытый люк





Подросток провалился в открытый люк в Ростовской области. Инцидент произошёл в Новочеркасске в микрорайоне Донском 2 июня.



Парень шёл по центральной аллее. В какой-то момент он отвлёкся на телефон и не заметил открытый люк. Молодой человек провалился в яму, сообщает DonDay Новочеркасск. Падая, он успел схватиться за края люка.



Очевидцы происшествия вызвали на место «скорую». К счастью, серьёзных травм удалось избежать. 16-летний подросток отделался ушибами. Медики оказали ему первую помощь, после чего отпустили домой.

