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В Ростовской области подросток провалился в открытый люк

В Ростовской области подросток провалился в открытый люк

Подросток провалился в открытый люк в Ростовской области. Инцидент произошёл в Новочеркасске в микрорайоне Донском 2 июня.

Парень шёл по центральной аллее. В какой-то момент он отвлёкся на телефон и не заметил открытый люк. Молодой человек провалился в яму, сообщает DonDay Новочеркасск. Падая, он успел схватиться за края люка.

Очевидцы происшествия вызвали на место «скорую». К счастью, серьёзных травм удалось избежать. 16-летний подросток отделался ушибами. Медики оказали ему первую помощь, после чего отпустили домой.
В Ростовской области подросток провалился в открытый люк

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