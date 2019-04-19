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На Дону за попытку изнасилования и развратные действия в отношении ребенка осудили 23-летнего парня

На Дону за попытку изнасилования и развратные действия в отношении ребенка осудили 23-летнего парня
В Ростовской области вынесли приговор 23-летнему молодому человеку, который обвинялся в попытке изнасилования и развратных действиях в отношении 11-летней девочки.

Как было установлено в ходе расследования, 6 мая 2018 года житель Дубовского района в состоянии алкогольного и наркотического опьянения пробрался в частный дом. Там он застал одну 11-летнюю девочку. Извращенец совершил в отношении неё иные действия сексуального характера и попытался изнасиловать, но ему помешали, задержав подозреваемого на месте преступления.
- Приговором суда ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в следственном управлении Ростовской области.

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