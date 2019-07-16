В Ростовской области два человека получили травмы в ДТП с внедорожником



Два человека пострадали в результате ДТП в Ростовской области. Авария произошла возле Волгодонска около полудня 18 июля.



Очевидцы сообщают, что водитель «ВАЗ-2110» стал поворачивать с Романовского шоссе. Он не уступил дорогу шофёру встречного внедорожника «Ниссан». В результате автомобили столкнулись. Мужчина за рулём «ВАЗа» ехал не пристёгнутым, из-за чего он вылетел из салона и упал на землю в нескольких метрах от машины. От получил серьёзные травмы и был доставлен в больницу на реанимобиле.



Также пострадал водитель «Ниссана». Хоть подушки безопасности и смягчили удар, ему понадобилась медицинская помощь.

