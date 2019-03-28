В Ростовской области 18-летнего парня убило мощным ударом тока



В Чертковском районе Ростовской области 18-летнего парня убило током. Трагедия произошла 31 марта, когда Степан Щ. вместе с приятелями собирал металлолом.



Как пишет DonDay.ru, молодой человек решил сдать лом, чтобы немного заработать. С друзьями он пробрался в заброшенный дом в поисках металла. Степан думал, что здание обесточено, так как им никто не пользуется. Он полез на столб, чтобы срезать провода. Как только парень дотронулся до одного из них, его поразил сильнейший удар током. Несчастный тут же скончался.



Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства трагедии. Друзья Степана вспоминают его как весёлого и доброго человека. Многие так и не смогли поверить в то, что его больше нет.