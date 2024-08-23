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В Ростовской области водитель легковушки сбила 3-летнего ребенка

В Ростовской области водитель легковушки сбила 3-летнего ребенка
На трассе Азов - Александровка – Староминская водитель «Нивы Шевроле» сбила ребенка. Авария произошла 22 августа в границах хутора Южного.

Предварительно, 57-летняя женщина за рулем легковушки двигалась по автодороге около 19:00. В какой-то момент на дорогу выбежал трехлетний мальчик. Водитель не успела среагировать и на полном ходу сбила пешехода.

- В результате аварии пострадал несовершеннолетний. Обстоятельства случившегося выясняют, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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