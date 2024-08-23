В Ростовской области водитель легковушки сбила 3-летнего ребенка
На трассе Азов - Александровка – Староминская водитель «Нивы Шевроле» сбила ребенка. Авария произошла 22 августа в границах хутора Южного.
Предварительно, 57-летняя женщина за рулем легковушки двигалась по автодороге около 19:00. В какой-то момент на дорогу выбежал трехлетний мальчик. Водитель не успела среагировать и на полном ходу сбила пешехода.
- В результате аварии пострадал несовершеннолетний. Обстоятельства случившегося выясняют, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.