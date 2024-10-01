Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области женщина устроила пожар, расстроившись из-за отключения света

В Ростовской области женщина устроила пожар, расстроившись из-за отключения света
В Белокалитвинском районе Ростовской области женщина устроила крупный ландшафтный пожар. ЧП случилось 30 сентября в хуторе Дядине.

В связи с сильными порывами ветра в населенном пункте было отключено электричество. Эта было сделано, чтобы избежать возгорания из-за перехлеста проводов.

Однако это не устроило местную жительницу. Она была расстроена, что не смогла выпить чаю, и разожгла костер прямо на траве, чтобы вскипятить воду. Но из-за сильного ветра огонь быстро распространился по окраине хутора.

На место происшествия были вызваны пожарные. Огонь вскоре потушили, не допустив его распространения на жилые дома.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пламя охватило 700 квадратных метров.

Женщину привлекли к административной ответственности. Ей выписали штраф в размере 10 тысяч рублей.
Фото: МЧС по РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.