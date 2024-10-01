В Ростовской области женщина устроила пожар, расстроившись из-за отключения света
В Белокалитвинском районе Ростовской области женщина устроила крупный ландшафтный пожар. ЧП случилось 30 сентября в хуторе Дядине.
В связи с сильными порывами ветра в населенном пункте было отключено электричество. Эта было сделано, чтобы избежать возгорания из-за перехлеста проводов.
Однако это не устроило местную жительницу. Она была расстроена, что не смогла выпить чаю, и разожгла костер прямо на траве, чтобы вскипятить воду. Но из-за сильного ветра огонь быстро распространился по окраине хутора.
На место происшествия были вызваны пожарные. Огонь вскоре потушили, не допустив его распространения на жилые дома.
В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пламя охватило 700 квадратных метров.
Женщину привлекли к административной ответственности. Ей выписали штраф в размере 10 тысяч рублей.