В Ростовской области женщина устроила пожар, расстроившись из-за отключения света

Фото: МЧС по РО

В Белокалитвинском районе Ростовской области женщина устроила крупный ландшафтный пожар. ЧП случилось 30 сентября в хуторе Дядине.В связи с сильными порывами ветра в населенном пункте было отключено электричество. Эта было сделано, чтобы избежать возгорания из-за перехлеста проводов.Однако это не устроило местную жительницу. Она была расстроена, что не смогла выпить чаю, и разожгла костер прямо на траве, чтобы вскипятить воду. Но из-за сильного ветра огонь быстро распространился по окраине хутора.На место происшествия были вызваны пожарные. Огонь вскоре потушили, не допустив его распространения на жилые дома.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пламя охватило 700 квадратных метров.Женщину привлекли к административной ответственности. Ей выписали штраф в размере 10 тысяч рублей.