В Ростовской области потушили крупный ландшафтный пожар
В Азовском районе Ростовской области потушили масштабный ландшафтный пожар. Возгорание произошло 15 ноября примерно в 12:30 в хуторе Обуховка. Площадь возгорания составила 4 000 квадратных метров. Из-за сильного ветра пожару присвоили ранг № 3.
- На месте работали 114 человек и 21 единица техники, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
В связи с сильным задымлением из детского сада эвакуировали 60 детей. Спустя два часа после возгорания огонь локализовали. Примерно в 15 часов открытое горение ликвидировали.