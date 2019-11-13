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В Ростовской области потушили крупный ландшафтный пожар

В Ростовской области потушили крупный ландшафтный пожар
В Азовском районе Ростовской области потушили масштабный ландшафтный пожар. Возгорание произошло 15 ноября примерно в 12:30 в хуторе Обуховка. Площадь возгорания составила 4 000 квадратных метров. Из-за сильного ветра пожару присвоили ранг № 3.

- На месте работали 114 человек и 21 единица техники, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В связи с сильным задымлением из детского сада эвакуировали 60 детей. Спустя два часа после возгорания огонь локализовали. Примерно в 15 часов открытое горение ликвидировали.

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