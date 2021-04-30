Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Крупный ландшафтный пожар в Батайске потушили спустя четыре часа

Крупный ландшафтный пожар в Батайске потушили спустя четыре часа
В Батайске полностью ликвидировали крупный ландшафтный пожар. Площадь возгорания составила более 100 квадратных метров.

Спасателям потребовалось более трех часов, чтобы потушить огонь. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.

Как сообщал Rostov.ru, около 14 часов 5 мая загорелись сухая растительность и мусор. Пожар случился на северной окраине Батайска. Из-за сильного ветра огонь распространился на большую площадь. Клубы дыма нависли над городом. Пожар было видно даже в Ростове.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.