Крупный ландшафтный пожар в Батайске потушили спустя четыре часа
В Батайске полностью ликвидировали крупный ландшафтный пожар. Площадь возгорания составила более 100 квадратных метров.
Спасателям потребовалось более трех часов, чтобы потушить огонь. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.
Как сообщал Rostov.ru, около 14 часов 5 мая загорелись сухая растительность и мусор. Пожар случился на северной окраине Батайска. Из-за сильного ветра огонь распространился на большую площадь. Клубы дыма нависли над городом. Пожар было видно даже в Ростове.