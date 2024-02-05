В Ростовской области женщина обнаружила своего мужа застреленным

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В городе Шахты Ростовской области 4 февраля произошла трагедия. В поселке Таловом женщина нашла мертвым своего мужа. Информацию об этом сообщает издание КВУ.ЧП произошло в гараже на улице Евгения Кобылкина. Местная жительница зашла в помещение и увидела тело своего 31-летнего мужа на полу. Рядом с ним лежало ружье. Она вызвала скорую помощь, но врачи лишь констатировали смерть горожанина.В причинах смерти разбираются специалисты. Супруга рассказала, что накануне трагедии они поругались.