В Ростовской области женщина зарезала своего 63-летнего мужа во время ссоры

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В Сальске Ростовской области женщина зарезала супруга во время ссоры. Ее обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».По версии следствия, 5 октября женщина выпивала дома со своим 63-летним супругом на улице Курышко. В ходе беседы между ними завязалась словесная перепалка, которая быстро переросла в серьезный конфликт. Местная жительница разозлилась, схватила нож и ударила в туловище возлюбленного. Он скончался на месте от полученных ран.Злоумышленницу вскоре задержали правоохранители. На допросе она признала свою вину.- Судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в СУ СК по Ростовской области.Обстоятельства случившегося выясняют.