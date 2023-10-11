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В Ростовской области женщина зарезала своего 63-летнего мужа во время ссоры

В Ростовской области женщина зарезала своего 63-летнего мужа во время ссоры
В Сальске Ростовской области женщина зарезала супруга во время ссоры. Ее обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По версии следствия, 5 октября женщина выпивала дома со своим 63-летним супругом на улице Курышко. В ходе беседы между ними завязалась словесная перепалка, которая быстро переросла в серьезный конфликт. Местная жительница разозлилась, схватила нож и ударила в туловище возлюбленного. Он скончался на месте от полученных ран.

Злоумышленницу вскоре задержали правоохранители. На допросе она признала свою вину.

- Судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в СУ СК по Ростовской области.

Обстоятельства случившегося выясняют.
Фото: Rostov.ru
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