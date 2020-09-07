В Ростовской области загорелся цех со стройматериалами
Фото: ravilian.blizko.ru
В Таганроге произошёл пожар на одном из предприятий на улице Москатова. Происшествие случилось ранним утром 8 сентября.
По предварительным данным, возгорание на складе со стройматериалами началось около пяти утра. Огонь распространился на площади 250 квадратных метров. Потушить горящий цех спасателям удалось примерно за час.
- Для ликвидации пожара привлекались 13 человек личного состава и 5 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Причины возгорания выясняют специалисты. Возможно, огонь вызвало короткое замыкание.
В ведомстве добавили, что в результате ЧП никто не пострадал.