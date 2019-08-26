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В Ростовской области задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании Платова

В Ростовской области задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании Платова
Подозреваемого в ложном сообщении о минировании аэропорта Платов задержали в Ростовской области. Вечером 27 августа на телефон справочной службы Волгограда поступил анонимный звонок. Мужчина на том конце провода рассказал, что в аэропорту Платов находится опасный предмет.

На место прибыли сотрудники спецслужб, которые осмотрели территорию. Никаких подозрительных предметов они не обнаружили. Через какое-то время личность звонившего удалось установить.

- Им оказался 40-летний житель Аксая, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО. - Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу и мошенничество.

Свой поступок задержанный объяснить не смог. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры». Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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