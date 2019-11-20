Мужчину в Ростовской области осудили за ложное сообщение о минировании Платова



В Ростовской области мужчину приговорили за ложное сообщение о минировании аэропорта. Рамиз А. получил три года условного срока.



Инцидент произошёл 27 августа 2019 года. Вечером на телефон справочной служб Волгограда поступил анонимный звонок. Мужской голос сообщил, что в аэропорту Платов находится бомба.



Здание хаба сразу оцепили, всех пассажиров и работников эвакуировали. Когда работники спецслужб проверили аэропорт, оказалось, что там нет подозрительных предметов. Вскоре личность звонившего установили. Им оказался 40-летний житель Аксая Рамиз А. Ранее он был судим за мошенничество и кражу. Как сообщили в Аксайском районном суде, на момент совершения преступления мужчина был пьян.



Из-за его поступка в аэропорту задержали вылет около пяти рейсов, несколько пассажиров сдали билеты.



В отношении Рамиза возбудили дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершённое в отношении объектов социальной инфраструктуры».



Приговором суда ему назначили три года лишения свободы условно.