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В Аксайском районе при пожаре в многоквартирном доме погибли двое человек

В Аксайском районе при пожаре в многоквартирном доме погибли двое человек
В Аксайском районе при пожаре погибли два человека. Трагедия случилась в поселке Верхнетемерницкий ночью 7 января. 

В Главном управления МЧС по Ростовской области сообщили о возгорании в многоквартирном доме № 104/1 на улице Обсерваторной.

Около 3:00 соседи почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. К месту происшествия прибыли 59 спасателей и 19 единиц техники.

К 7:00 пожарным удалось локализовать пламя на площади 250 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 70 человек, четырёх из них удалось спасти.

К сожалению, в результате пожара погибли два человека. В ходе тушения были обнаружены тела 22-летнего молодого человека и 64-летней женщины.

Причины возгорания устанавливаются. 
Фото: ГУ МЧС по РО
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