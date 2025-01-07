В Аксайском районе при пожаре в многоквартирном доме погибли двое человек

Фото: ГУ МЧС по РО

В Аксайском районе при пожаре погибли два человека. Трагедия случилась в поселке Верхнетемерницкий ночью 7 января.В Главном управления МЧС по Ростовской области сообщили о возгорании в многоквартирном доме № 104/1 на улице Обсерваторной.Около 3:00 соседи почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. К месту происшествия прибыли 59 спасателей и 19 единиц техники.К 7:00 пожарным удалось локализовать пламя на площади 250 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 70 человек, четырёх из них удалось спасти.К сожалению, в результате пожара погибли два человека. В ходе тушения были обнаружены тела 22-летнего молодого человека и 64-летней женщины.Причины возгорания устанавливаются.