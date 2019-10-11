Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Один человек погиб при пожаре в частном доме в донском хуторе

Один человек погиб при пожаре в частном доме в донском хуторе
В Ростовской области в пожаре погиб 45-летний житель хутора Красновка Каменского района. Возгорание произошло на улице Кольцова около полудня 12 октября.

К моменту прибытия пожарных огнём была охвачена площадь восемь квадратных метров. Порядка 10 минут спасателям понадобилось, чтобы ликвидировать огонь. Во время тушения в доме было обнаружено тело мужчины.

По предварительным данным, погибший отравился продуктами горения.
- К тушению привлекали шесть спасателей и две единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

Полностью пожар был ликвидирован в 12:35. Причину возгорания устанавливают.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.