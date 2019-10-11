Один человек погиб при пожаре в частном доме в донском хуторе
В Ростовской области в пожаре погиб 45-летний житель хутора Красновка Каменского района. Возгорание произошло на улице Кольцова около полудня 12 октября.
К моменту прибытия пожарных огнём была охвачена площадь восемь квадратных метров. Порядка 10 минут спасателям понадобилось, чтобы ликвидировать огонь. Во время тушения в доме было обнаружено тело мужчины.
По предварительным данным, погибший отравился продуктами горения.
- К тушению привлекали шесть спасателей и две единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.
Полностью пожар был ликвидирован в 12:35. Причину возгорания устанавливают.