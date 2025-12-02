Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области за сутки из пожаров спасли двух человек. Данные за 1 декабря сообщили в региональном ГУ МЧС.Так, спасателей привлекали к ликвидации 10 техногенных пожаров. В происшествиях спасли двух человек.Например, одно из возгораний произошло в многоэтажке Ростова. В квартире девятиэтажного дома на улице Миронова огонь охватил вещи одного из жильцов. На пожар выехали больше двадцати пожарных. Из здания эвакуировали тридцать людей. Распространение пламени удалось остановить на площади 10 квадратных метров. К сожалению, в происшествии пострадал один человек.Также специалисты участвовали в тушении последствий одного дорожно-транспортного происшествия.Всего за сутки на выездах работали 112 человек на 28 единицах спецтехники.