В Ростовской области за сутки двое погибли от непотушенной сигареты

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области непотушенная сигарета стала причиной гибели двух мужчин. Оба происшествия произошли 20 февраля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.Первое происшествие случилось в поселке Темерницком. Непотушенная сигарета стала причиной пожара в бытовке. Очевидцы вызвали пожарных. После тушения на месте происшествия было обнаружено тело мужчины.Второй пожар случился в селе Гаевка. Огонь вспыхнул при аналогичных обстоятельствах около 12:30 в подсобке на улице Ленина, 184. Во время тушения спасатели обнаружили тело мужчины.Напомним, за последние недели из-за непотушенных сигарет погибли более пяти человек.