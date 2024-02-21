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В Ростовской области за сутки двое погибли от непотушенной сигареты

В Ростовской области за сутки двое погибли от непотушенной сигареты
В Ростовской области непотушенная сигарета стала причиной гибели двух мужчин. Оба происшествия произошли 20 февраля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Первое происшествие случилось в поселке Темерницком. Непотушенная сигарета стала причиной пожара в бытовке. Очевидцы вызвали пожарных. После тушения на месте происшествия было обнаружено тело мужчины.

Второй пожар случился в селе Гаевка. Огонь вспыхнул при аналогичных обстоятельствах около 12:30 в подсобке на улице Ленина, 184. Во время тушения спасатели обнаружили тело мужчины.

Напомним, за последние недели из-за непотушенных сигарет погибли более пяти человек.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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