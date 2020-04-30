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Житель Ростовской области погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты

Житель Ростовской области погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты
В городе Морозовске местный житель погиб в пожаре. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

Квартира в доме на улице Парижской Коммуны загорелась поздно вечером. Сигнал о происшествии поступил в пожарную службу в 22:46. Прибывшие на место спасатели во время тушения обнаружили в квартире тело 42-летнего хозяина.

Как установили специалисты, к возгоранию привела непотушенная сигарета. По предварительным данным, мужчина заснул в состоянии алкогольного опьянения.

К тушению привлекались восемь спасателей и две единицы техники.

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