В Ростовской области 37-летний мужчина погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Неклиновском районе Ростовской области при пожаре погиб мужчина. Происшествие случилось 8 февраля в селе Морской Чулек.Предварительно, возгорание началось около 5:00 в жилом доме на улице Шведкова. Огонь вспыхнул в кухне от непотушенной сигареты. На место происшествия вызвали пожарных.Полностью ликвидировать возгорание удалось примерно через час. В одной из комнат спасатели обнаружили тело 37-летнего мужчины, который погиб от отравления едким дымом.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что также в результате пожара два человека пострадали и были госпитализированы.