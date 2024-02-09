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В Ростовской области 37-летний мужчина погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты

В Ростовской области 37-летний мужчина погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты
В Неклиновском районе Ростовской области при пожаре погиб мужчина. Происшествие случилось 8 февраля в селе Морской Чулек.

Предварительно, возгорание началось около 5:00 в жилом доме на улице Шведкова. Огонь вспыхнул в кухне от непотушенной сигареты. На место происшествия вызвали пожарных.

Полностью ликвидировать возгорание удалось примерно через час. В одной из комнат спасатели обнаружили тело 37-летнего мужчины, который погиб от отравления едким дымом.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что также в результате пожара два человека пострадали и были госпитализированы.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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