В Ростовской области в ближайшие сутки синоптики обещают дожди

Фото: DonDay.ru.

Синоптики прогнозируют дожди в ближайшие сутки в Ростовской области. Об этом сообщили синоптики Северо-Кавказского УГМС.По данным специалистов, ожидается небольшой дождь с грозой 8 сентября. Также ветер усилится до 15-18 метров в секунду. Столбики термометров ночью достигнут +17…+19 градусов, а днем – до +24…+26 градусов.Уже во вторник, 9 сентября, днем похолодает до +22…+24 градусов, а ночью – до +14…+16 градусов. Осадки не прекратятся.