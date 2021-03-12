В Ростовской области за последние сутки от COVID-19 умерли семь человек

В Ростовской области за минувшие сутки скончались семь пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирус». Данные по эпидситуации в регионе на 15 марта появились на сайте правительства.Жертвами COVID-19 стали пять женщин в возрасте от 62 до 83 лет и два мужчины 79-летнего и 81-летнего возрастов. По заключению патологоанатомов все умершие страдали разными хроническими заболеваниями. Как показывает практика, они усугубляют состояние пациентов и вызывают осложнения.За весь период пандемии на Дону коронавирус забрал жизни 3 315 человек. В России этот показатель составил 92 494.Добавим, накануне в Ростовской области зарегистрировали 248 новых случаев заражения. Нарастающим итогом число инфицированных в регионе достигло 76 979.В связи с улучшением эпидемиологической обстановки донские власти постепенно снимают карантинные ограничения в разных районах области. Эту систему чиновники назвали «Светофор». В «красной» зоне в настоящее время находятся девять муниципалитетов: Гуково, Багаевский, Егорлыкский, Зерноградский, Кагальницкий, Константиновский, Матвеево-Курганский, Неклиновский и Тацинский районы. Донская столица пока остаётся в «жёлтой» зоне.