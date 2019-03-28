На Дону экс-полицейского судят за получение взятки в 3 млн рублей и «крышевание» игорного бизнеса



В Ростовской области перед судом предстанет бывший полицейский, обвиняемый в получении крупной взятки и покровительстве игорного бизнеса.



По версии следствия, с 2016-го по 2017 год в Азове он постоянно получал взятки от местного жителя. Мужчина платил за то, чтобы правоохранитель «крышевал» его незаконный бизнес. Всего экс-полицейский получил более трёх миллионов рублей.



- В результате проведённых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий обвиняемый был задержан при получении очередной части взятки, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.



Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.