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На Дону экс-полицейского судят за получение взятки в 3 млн рублей и «крышевание» игорного бизнеса

На Дону экс-полицейского судят за получение взятки в 3 млн рублей и «крышевание» игорного бизнеса
В Ростовской области перед судом предстанет бывший полицейский, обвиняемый в получении крупной взятки и покровительстве игорного бизнеса.

По версии следствия, с 2016-го по 2017 год в Азове он постоянно получал взятки от местного жителя. Мужчина платил за то, чтобы правоохранитель «крышевал» его незаконный бизнес. Всего экс-полицейский получил более трёх миллионов рублей.

- В результате проведённых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий обвиняемый был задержан при получении очередной части взятки, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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