Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростовской области за год произошло свыше ста аварий с участием автобусов. Об этом проинформировал врио начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Ростовской области Сергей Сасин 5 февраля.В 2025 году общественный транспорт попадал в дорожно-транспортные происшествия 108 раз. В 2024 году таких аварий было больше на 24% - 142.Вдобавок за прошлый год в ДТП с автобусами не выжили 15 человек. Это на 12% меньше цифры 2024 года. Тогда число погибших составляло 17 жителей.Также снижение по показателям наблюдается и по количеству раненых. В 2025 году их было 158, а в 2024 году - 200. Разница равна 21%.Снижение количества ДТП есть и в авариях, произошедших по вине шоферов автобусов. В 2025 году таких случаев было 74. В сравнении с 2024 годом показатели уменьшились на 10%. Два года назад таких аварий насчитывалось 82.В ДТП, произошедших по вине водителей автобусов, число погибших осталось на уровне 2024 года - 6 жителей. При этом количество пострадавших в 2025 году уменьшилось по сравнению с 2024 годом на 8%. Год назад в авариях получили ранения 96 человек, а два года назад - 104.