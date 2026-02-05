Производственный комплекс московской фирмы в Ростове выставили на торги за 1,7 млрд рублей

Фото: Яндекс.Карты

В Ростовской области на торги выставлен имущественный комплекс филиала московской компании ООО «НАКОСТА», специализирующейся на производстве стекла и аренде недвижимости. Начальная цена лота составляет 1,7 миллиарда рублей. Информация о торгах опубликована на электронной площадке «Торги России».Согласно информации из карточки лота, компания ООО «НАКОСТА», зарегистрированная в Московской области в 2007 году, признана банкротом. С 15 января 2026 года в отношении компании введена процедура конкурсного производства. Основными видами деятельности компании являлись производство стекла, оптовая торговля керамикой и стеклом, а также аренда и управление недвижимостью.С молотка планируется продать 11 нежилых зданий различного назначения (административно-бытовой комплекс, цеха, энергоблок, насосная станция, контрольно-пропускные пункты, склад, автостоянка), а также четыре сооружения (водопроводы, газопровод, железнодорожный путь и сеть канализации), расположенные по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 146/7.Кроме недвижимости, в состав лота входит производственное оборудование для стекольного производства, в частности, оборудование цеха приготовления шихты, стеклоплавильная печь HORN 340 t/d, линии EMHART для формовки стеклоизделий, печи отжига Pennekamp, компрессорная станция и трансформаторные подстанции.