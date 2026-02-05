Фото: Дондей

В Ростове намерены закупить 76 новых трамваев, а также отремонтировать 30 уже имеющихся. Об этом проинформировали в городской администрации.Из-за неблагоприятных погодных условий в Ростове-на-Дону уже третий день не могут работать четыре трамвайных маршрута. Это вынуждает горожан искать альтернативные способы добраться до работы, используя пересадки или дорогостоящее такси. В социальных сетях жители выразили недовольство и потребовали от власти объяснений, почему в миллионном городе ощущается острая нехватка электротранспорта. В настоящее время доступны лишь семь троллейбусных и пять трамвайных маршрутов, которые в случае непогоды выходят по одному.Представители администрации напомнили о действующей программе развития транспортной инфраструктуры. В рамках этой программы планируется создать сеть линий легкорельсового транспорта на основе существующей трамвайной системы. Предполагается приобрести 76 новых трамвайных вагонов, а также провести ремонт 30 имеющихся.Но радоваться не стоит. Реализация проекта запланирована до 2035 года. Однако проект пока не утвержден окончательно. Финальные решения будут приняты на основе мнения граждан.