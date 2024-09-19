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В Ростовской области вооруженный школьник напугал прохожих

В Ростовской области вооруженный школьник напугал прохожих
В Новошахтинске Ростовской области вооруженный школьник напугал прохожих. Инцидент произошел 18 сентября в микрорайоне Западном.

По словам очевидцев, 12-летний мальчик вышел на балкон многоквартирного дома с пистолетом. Перепуганные прохожие тут же вызвали полицейских. Сотрудники оцепили здание. Выяснилось, что подросток держал в руке предмет, похожий на оружие.

- В результате действий подростка никто не пострадал, — сообщили в ГУ МВД по Ростовской области. — По данному инциденту будет проводиться проверка.
Фото: Ростов.Ру
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