На Западном пенсионер с дробовиком напугал ростовчан

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В Ростове-на-Дону вооруженный пенсионер напугал прохожих. Информацию 31 августа распространяют по социальным сетям.Во дворе многоквартирного дома на улице Кузнечной отдыхала компания друзей. Молодые люди подняли шум, что не понравилось местному жителю. Чтобы их прогнать, он выглянул из окна с дробовиком и несколько раз прицелился в нарушителей тишины.Перепуганные пешеходы вызвали полицию. В ГУ МВД по Ростовской области заявили, что сотрудники разбираются в случившемся.