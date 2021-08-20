Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области военнослужащему оторвало руки при взрыве самодельного патрона

В Ростовской области военнослужащему оторвало руки при взрыве самодельного патрона

В Ростовской области военнослужащему оторвало руки при взрыве самодельного патрона. Об этом стало известно 24 августа.

Происшествие случилось в Октябрьском районе. По предварительным данным, 25-летний младший сержант из Новочеркасского гарнизона решил отправиться в отпуск к реке Аюта. С собой он прихватил самодельный патрон. Из-за нарушения техники безопасности снаряд взорвался.

Как сообщают в пресс-службе Южного военного округа, с тяжелыми травмами контрактника доставили в БСМП Шахт.

Он получил ампутацию обеих рук, ранение грудной клетки и проникающее ранение живота. При каких обстоятельствах у парня оказалось самодельное устройство, неизвестно.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.