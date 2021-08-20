В Ростовской области военнослужащему оторвало руки при взрыве самодельного патрона. Об этом стало известно 24 августа.Происшествие случилось в Октябрьском районе. По предварительным данным, 25-летний младший сержант из Новочеркасского гарнизона решил отправиться в отпуск к реке Аюта. С собой он прихватил самодельный патрон. Из-за нарушения техники безопасности снаряд взорвался.Как сообщают в пресс-службе Южного военного округа, с тяжелыми травмами контрактника доставили в БСМП Шахт.Он получил ампутацию обеих рук, ранение грудной клетки и проникающее ранение живота. При каких обстоятельствах у парня оказалось самодельное устройство, неизвестно.