В Ростовской области водитель влетел на территорию частного дома

В Каменске-Шахтинском 29-летняя женщина за рулем «Лады Калины» влетела на территорию частного дома. ДТП произошло днем 22 марта, сообщают очевидцы в соцсетях.Горожанка ехала со стороны рынка, что на Торговом проезде. На перекрестке улицы Ворошилова и переулка Ковалева она не справилась с управлением. Легковушка пересекла встречную полосу и влетела на территорию частного дома. Машина до основания разрушила кирпичное ограждение и перевернулась.К счастью, никто не пострадал. Автомобилистка от госпитализации отказалась. «Ладу» ставили на колеса с помощью спецтехники.