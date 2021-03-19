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В Ростовской области водитель влетел на территорию частного дома

В Ростовской области водитель влетел на территорию частного дома
В Каменске-Шахтинском 29-летняя женщина за рулем «Лады Калины» влетела на территорию частного дома. ДТП произошло днем 22 марта, сообщают очевидцы в соцсетях.

Горожанка ехала со стороны рынка, что на Торговом проезде. На перекрестке улицы Ворошилова и переулка Ковалева она не справилась с управлением. Легковушка пересекла встречную полосу и влетела на территорию частного дома. Машина до основания разрушила кирпичное ограждение и перевернулась.

К счастью, никто не пострадал. Автомобилистка от госпитализации отказалась. «Ладу» ставили на колеса с помощью спецтехники.

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