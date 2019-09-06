В Ростовской области легковушка влетела в отбойник и перевернулась: есть пострадавшие



В Ростовской области на шахтинской трассе между Казачьими Лагерями и Верхнегрушевской перевернулся автомобиль «Тойота». ДТП произошло 7 сентября.



Как сообщают очевидцы, авария произошла по вине водителя «Волги», который буквально вытолкал «Тойоту» с дороги на отбойник. Врезавшись в ограждение, иномарка опрокинулась. Предполагаемый виновник сразу покинул место аварии.



По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один человек. Информация о степени травм уточняется.