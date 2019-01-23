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80 тысяч - за жизнь: в Ростовской области виновник смертельного ДТП отделался штрафом

80 тысяч - за жизнь: в Ростовской области виновник смертельного ДТП отделался штрафом
Миллеровский районный суд приговорил виновника смертельного ДТП к штрафу. Мужчина обвинялся по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По версии суда, происшествие случилось 8 октября 2017 года на трассе М-4 «Дон». Водитель «Митсубиси» из-за тумана не заметил отбойник и врезался в него. От удара иномарка влетела в припаркованный грузовик. В результате аварии погибла 24-летняя пассажирка «Митсубиси».

После аварии на водителя было заведено уголовное дело, которое дошло до суда. В Миллеровском районном суде он признал свою вину, раскаялся в содеянном и полностью загладил причиненный преступлением вред родственникам погибшей.

В связи с этим суд приговорил автомобилиста к штрафу в размере 80 тысяч рублей.

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