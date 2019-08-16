В Ростовской области водитель мусоровоза сбил двух подростков: один мальчик погиб



В Ростовской области 37-летний мужчина на мусоровозе сбил двух подростков. Происшествие случилось днем 17 августа в поселке Каменоломни.



По предварительной информации, водитель «КамАЗа» не выбрал безопасную скорость движения. Во время следования по дороге он заметил иномарку и пытаясь уйти от столкновения сбил двух пешеходов.



- В результате аварии 15-летний юноша погиб, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Его 13-летний товарищ получил травмы и был доставлен в больницу.