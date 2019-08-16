Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области водитель мусоровоза сбил двух подростков: один мальчик погиб

В Ростовской области водитель мусоровоза сбил двух подростков: один мальчик погиб
В Ростовской области 37-летний мужчина на мусоровозе сбил двух подростков. Происшествие случилось днем 17 августа в поселке Каменоломни.

По предварительной информации, водитель «КамАЗа» не выбрал безопасную скорость движения. Во время следования по дороге он заметил иномарку и пытаясь уйти от столкновения сбил двух пешеходов.

- В результате аварии 15-летний юноша погиб, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Его 13-летний товарищ получил травмы и был доставлен в больницу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.