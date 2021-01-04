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В Ростовской области водитель легковушки пострадал в ДТП с «ГАЗелью»

В Ростовской области водитель легковушки пострадал в ДТП с «ГАЗелью»
Водитель «ВАЗ-2110» пострадал в столкновении с «ГАЗелью». Происшествие случилось около 9 часов 12 декабря.

По предварительным данным, 37-летний автомобилист на легковушке ехал по Жуковскому шоссе. В районе дома № 6 он столкнулся с «ГАЗелью» под управлением 27-летнего парня.

- В результате ДТП пострадал водитель ВАЗа, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Вероятно, столкновение случилось из-за неблагоприятных погодных условий. В субботу утром на донской регион обрушился ледяной дождь. Замерзшая вода сковала дороги и тротуары на территории всей Ростовской области. Из-за гололеда произошли десятки ДТП, в том числе массовые. Машины съезжали в кювет, разворачивались посреди дороги и сталкивались друг с другом. Автомобилистам стоит соблюдать соответствующий погодным условиям скоростной режим и увеличивать расстояние с другим транспортом и боковую дистанцию. По возможности от поездок лучше отказаться.

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