Из-за снегопада в Ростовской области мужчина пострадал в аварии с «ГАЗелью»

В Ростовской области из-за снегопада водитель «ГАЗели» врезался в иномарку. Происшествие случилось на трассе Новошахтинск - Гуково в 5 часов 17 ноября.По предварительным данным, на 14-м километре автодороги 41-летний мужчина, находясь за рулем «ГАЗели», превысил безопасную скорость и не справился с управлением на заснеженной трассе. Водитель выехал на встречную полосу и влетел в автомобиль «Киа Рио».- В результате ДТП пострадал 56-летний водитель иномарки, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Мужчину госпитализировали.