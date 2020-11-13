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Из-за снегопада в Ростовской области мужчина пострадал в аварии с «ГАЗелью»

Из-за снегопада в Ростовской области мужчина пострадал в аварии с «ГАЗелью»
В Ростовской области из-за снегопада водитель «ГАЗели» врезался в иномарку. Происшествие случилось на трассе Новошахтинск - Гуково в 5 часов 17 ноября.

По предварительным данным, на 14-м километре автодороги 41-летний мужчина, находясь за рулем «ГАЗели», превысил безопасную скорость и не справился с управлением на заснеженной трассе. Водитель выехал на встречную полосу и влетел в автомобиль «Киа Рио».

- В результате ДТП пострадал 56-летний водитель иномарки, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Мужчину госпитализировали.

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