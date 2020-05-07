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В Ростовской области водитель иномарки снёс светофор

В Ростовской области водитель иномарки снёс светофор
Водитель легковушки врезался в светофор в Ростовской области. ДТП произошло в городе Донецке ночью 7 мая.

По предварительным данным, мужчина за рулём «Тойоты Короллы» ехал по улице Тимирязева. Во время движения он не справился с управлением и вылетел с проезжей части. На обочине легковушка врезалась в светофор. От удара столб сложился пополам. Верхняя часть конструкции упала на лобовое стекло иномарки.

В результате происшествия водитель не пострадал, а кроме него, в машине никого не было.

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