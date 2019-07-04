Внедорожник сбил пожилую женщину в Азове



В Азове внедорожник переехал пенсионерку. Инцидент произошёл 5 июля на улице Кондаурова.



Примерно в 8:30 по «зебре» шла 68-летняя женщина. В этот момент по автодороге ехал 66-летний мужчина за рулём внедорожника «Тагер».



По предварительным данным, водитель не успел среагировать, когда пенсионерка вышла на проезжую часть. В итоге он сбил её. Потерпевшая получила травмы в результате ДТП.



- Сотрудники скорой помощи доставили её в больницу, - рассказали в пресс-службе ОГИБДД МО МВД России «Азовский».