Водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе в Азове



Женщина попала под колёса иномарки в Азове. Инцидент произошёл на улице Севастопольской примерно в 10 часов 23 мая.



По дороге двигался 22-летний парень за рулём «Хендай Солярис». В это время в районе дома № 21 53-летняя женщина стала переходить дорогу. Она пересекала проезжую часть по нерегулируемой «зебре».



- Молодой человек на иномарке сбил пешехода, - сообщили в пресс-службе ОГИБДД МО МВД России «Азовский».



В результате происшествия потерпевшая получила травмы. Медики доставили её в больницу.