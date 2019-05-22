Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе в Азове

Водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе в Азове
Женщина попала под колёса иномарки в Азове. Инцидент произошёл на улице Севастопольской примерно в 10 часов 23 мая.

По дороге двигался 22-летний парень за рулём «Хендай Солярис». В это время в районе дома № 21 53-летняя женщина стала переходить дорогу. Она пересекала проезжую часть по нерегулируемой «зебре».

- Молодой человек на иномарке сбил пешехода, - сообщили в пресс-службе ОГИБДД МО МВД России «Азовский».

В результате происшествия потерпевшая получила травмы. Медики доставили её в больницу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.