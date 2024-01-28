В Ростове на улице Мичуринской школьник попал под колеса автомобиля

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове на Западном 19-летний водитель «Лады Приоры» сбил школьника. Дорожно-транспортное происшествие случилось 27 января около 19:00.По предварительным данным, парень за рулем отечественной легковушки двигался по улице Мичуринской. В районе дома №95 он не среагировал на 13-летнего мальчика, который переходил дорогу по «зебре». Автомобилист во время не затормозил и снес подростка. Несовершеннолетний подлетел вверх и ударился о лобовое стекло «Приоры».Школьник чудом выжил. Как сообщили в региональном УГИБДД, его с различными травмами доставили в больницу.