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В Ростове на улице Мичуринской школьник попал под колеса автомобиля

В Ростове на улице Мичуринской школьник попал под колеса автомобиля
В Ростове на Западном 19-летний водитель «Лады Приоры» сбил школьника. Дорожно-транспортное происшествие случилось 27 января около 19:00.

По предварительным данным, парень за рулем отечественной легковушки двигался по улице Мичуринской. В районе дома №95 он не среагировал на 13-летнего мальчика, который переходил дорогу по «зебре». Автомобилист во время не затормозил и снес подростка. Несовершеннолетний подлетел вверх и ударился о лобовое стекло «Приоры».

Школьник чудом выжил. Как сообщили в региональном УГИБДД, его с различными травмами доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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