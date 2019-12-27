В Ростовской области в столкновении гружённой досками фуры и ВАЗа погиб пассажир



В Сальском районе Ростовской области в результате аварии погиб пассажир. ДТП произошло на трассе Котельниково – Песчанокопское 30 декабря.



По предварительным данным, 63-летний водитель «ВАЗ-2107» выехал на встречную полосу. Там легковушка столкнулась с фурой «Даф», гружённой досками. От удара грузовик вылетел в кювет и перевернулся.

- В аварии погиб 34-летний пассажир грузовика, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - 56-летний водитель большегруза госпитализирован.



О пострадавших в легковом автомобиле не сообщается. Все обстоятельства происшествия устанавливают. По факту аварии начата проверка.



