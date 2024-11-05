Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области в результате пожаров из-за непотушенных сигарет погибли двое мужчин. Оба ЧП случились 4 ноября.Первое возгорание произошло в станице Советской. Огонь вспыхнул в постройке. Местные жители заметили дым и вызвали пожарных. Для ликвидации пожара прибыли восемь человек и две спецмашины. Огонь распространился на 80 квадратных метров. Во время тушения спасатели обнаружили тело 54-летнего мужчины.Той же ночью в Чалтыре произошёл пожар. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета, которая привела к возгоранию вещей на летней кухне. На место происшествия прибыли пожарные. В ходе ликвидации огня они обнаружили тело 60-летнего хозяина дома.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, в обоих случаях мужчины уснули с непотушенными сигаретами.