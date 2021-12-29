В Ростовской области в ночном пожаре сгорели машина и часть жилого дома

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На Дону в ночном пожаре сгорели машина и часть жилого дома. Происшествие случилось 9 января на улице Пушкина в поселке Матвеев Курган.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, горели часть дома и автомобиль марки «Фольксваген». Вероятно, возгорание произошло в доме, а огонь перекинулся на припаркованную во дворе иномарку. К счастью, хозяин успел выбежать из горящего дома и не пострадал.С пожаром площадью около 10 квадратных метров удалось справиться примерно за полчаса. Что стало причиной ночного ЧП, предстоит выяснить специалистам.