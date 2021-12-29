Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области в ночном пожаре сгорели машина и часть жилого дома

В Ростовской области в ночном пожаре сгорели машина и часть жилого дома
На Дону в ночном пожаре сгорели машина и часть жилого дома. Происшествие случилось 9 января на улице Пушкина в поселке Матвеев Курган.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, горели часть дома и автомобиль марки «Фольксваген». Вероятно, возгорание произошло в доме, а огонь перекинулся на припаркованную во дворе иномарку. К счастью, хозяин успел выбежать из горящего дома и не пострадал.

С пожаром площадью около 10 квадратных метров удалось справиться примерно за полчаса. Что стало причиной ночного ЧП, предстоит выяснить специалистам.
Фото: bobruin-by.mirtesen.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.